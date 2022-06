Si è scatenato un putiferio attorno alla copertina di Nuovo per la foto di Vanessa Incontrada in bikini sulla spiaggia.

Vanessa Incontrada sulla copertina di Nuovo

L’immagine ha finito per dividere il pubblico del web, tra coloro che hanno affermato che “sarebbe irriconoscibile” e chi, semplicemente, se l’è presa con la rivista affermando che la foto in questione non renda giustizia all’attrice e conduttrice spagnola. Al momento Vanessa Incontrada non ha preso parola sulla vicenda, ma non è la prima volta che l’attrice finisce al centro di polemiche di questo tipo.

Vanessa Incontrada: la foto in cui corre

Proprio in queste ore Vanessa Incontrada è stata al centro di altre polemiche per via di una foto da lei postata sui social. L’immagine secondo alcuni fan risalirebbe ad alcuni anni fa e lei è ritratta in bianco e nero mentre si dedica al jogging. In tanti l’hanno criticata per aver postato un’immagine in tenuta sportiva nonostante si sia sempre battuta contro il bodyshaming e affermando l’importanza di accettare il proprio corpo.

L’attrice ha rivelato che sarebbe stata vittima di critiche per i suoi chili in più anche mentre era incinta di suo figlio Isal, fatto che ovviamente le aveva procurato grande sofferenza:

“Sembrava quasi avessi commesso un reato avevo solo preso dei chili, non avevo ammazzato nessuno”, ha dichiarato, e ancora: “La cosa che mi dispiace di più è che non ho nemmeno una foto di quando mio figlio era dentro di me.

Questa è la cosa che mi dispiace di più. Non di quello che mi dicevano. Di quello non mi frega un ca**o”.​