Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone si sono lasciati? “Se non sapete non parlate”

Secondo un rumor diventato sempre più insistente sarebbe naufragata la relazione tra Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone che però sui social hanno mantenuto il massimo riserbo sulla questione.

“Ogni tanto una persona deve riflettere su determinate cose. Come avete visto, sono con sua sorella sempre, quindi vorrà dire qualcosa no? Siamo umani ed è ovvio che ogni tanto una persona rifletta. Sia io che lui”, ha dichiarato Vanessa difronte alle insistenze dei fan. Anche Massimiliano ha rotto il silenzio sulla questione e ha scritto un lungo post sui social per rispondere ai fan:

“Raramente scrivo i miei pensieri, come sto e ciò che provo in questo momento.

L’ultimo periodo non è stato facile, è inutile mentire a me stesso che tutto possa essere facile, “preso alla leggera” come ho sempre fatto. Non è facile voltare le spalle al passato, molte volte i pensieri tornano, e fanno tanto rumore, forse più di prima. Niente è facile, niente è difficile, devo solo sistemare quello che ho in testa. Ci sentiamo presto. […] Ragazzi miei, credo che prima di aprire bocca e dargli fiato dobbiate prima comprendere delle dinamiche. Se Vanessa sta sempre con mia sorella un motivo c’è.

Siccome sto lavorando con mio cognato e sono sempre fuori casa con chi la lascio? Per strada? Allora non parlate se non sapete. Grazie”

Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone: la storia d’amore

Vanessa e Massimiliano si sono conosciuti a Uomini e Donne e ben presto la loro storia d’amore è diventata importante tanto da spingerli a lasciare insieme il programma. Tutto sembrava procedere liscio come l’olio tra i due che, per il momento, non hanno confessato apertamente i motivi che li avrebbero spinti a prendere le distanze dai social.

Vanessa Spoto: chi è

Vanessa si è presentata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, tronista dell’ultima edizione del programma. La ragazza è originaria di Prato, dove ha studiato all’Alberghiero e ha iniziato a lavorare in un’azienda di filato. A Uomini e Donne la sua intesa con Massimiliano è stata da subito evidente ai fan del programma.