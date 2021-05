Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo Uomini e donne: “Andiamo a vivere insieme”

Massimiliano Mollicone ha confessato dettagli e retroscena della sua storia d'amore con Vanessa Spoto.

Dopo la scelta a Uomini e Donne la storia d’amore tra l’ex tronista Massimiliano Mollicone e l’ex corteggiatrice Vanessa Spoto, procede a gonfie vele. I due hanno annunciato di voler presto andare a convivere.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto: la storia d’amore

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto hanno annunciato che andranno a vivere insieme. nonostante la giovane età (lui 20 anni e lei 19) i due sarebbero pronti per trovare una casa tutta loro e lo stesso ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che i due starebbero progettando la loro prima convivenza per l’inizio di settembre. “Se le cose andranno bene, come sta succedendo adesso, andremo a vivere insieme già a settembre”, ha dichiarato Massimiliano Spoto, che evidentemente ha trovato la felicità accanto alla ragazza.

Massimiliano Mollicone: il lavoro

Prima di approdare a Uomini e Donne l’ex tronista ha svelato di aver iniziato a lavorare giovanissimo, svolgendo una moltitudine d’impieghi: “Mi sono sempre dato molto da fare, ho lavorato come muratore, barista. Da qualche tempo lavoro come carrozziere, per avere la mia piccola stabilità economica”, ha confessato.

Massimiliano Mollicone: le presentazioni in famiglia

Dopo la scelta a Uomini e Donne Massimiliano Mollicone ha confessato che le cose tra lui e Vanessa Spoto sarebbero presto diventate serie.

Il tronista ha dichiarato di aver già presentato la sua fidanzata ai familiari, che sarebbero rimasti molto colpiti dalla bellezza e dalla dolcezza di Vanessa Spoto. “Vanessa è di famiglia”, ha confessato Massimiliano Mollicone, che ha anche affermato che sua madre considererebbe l’ex corteggiatrice “Come una figlia”.

L’ex tronista ha anche dichiarato che a suo avviso Maria De Filippi avrebbe fatto il tifo per lui e Vanessa fin dall’inizio, e ha confessato che questo l’avrebbe spronato a vivere al meglio la sua liaison con Vanessa:

“Questa energia mi ha permesso di non avere avere dubbi nel volere che lei diventasse la mia compagna di vita…”, ha confessato, e ancora: “siamo praticamente uguali”. In tanti sui social non vedono l’ora di conoscere i dettagli della casa che i due prenderanno insieme e molti si chiedono se la loro storia d’amore sia destinata a durare come quelle tra molte altre coppie sbocciate all’interno del famoso dating show di Maria De Filippi. La coppia svelerà ulteriori dettagli?