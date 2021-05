UeD, Massimiliano e Vanessa dopo la scelta: la prima dedica via social

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Vanessa Spoto ha fatto la sua prima dedica a Massimiliano Mollicone.

Tutto sembra procedere per il meglio tra Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone: a poche ore dalla loro scelta a Uomini e Donne già è giunta la prima dedica via social.

Massimiliano e Vanessa: la prima dedica

A poche ore dal momento della scelta a Uomini e Donne, Vanessa Spoto ha scritto la sua prima dedica per Massimiliano Mollicone tramite social: la ragazza ha citato il brano della canzone della loro scelta, Amarsi è un miracolo (di Alberto Urso) e a seguire ha scritto “L’inizio di tutto”, postando la foto del loro tenero bacio.

In tanti sono curiosi di sapere se la storia d’amore tra i due sia destinata a durare e se si trasformerà presto in qualcosa d’importante.

La scelta di Massimiliano è giunta dopo un percorso piuttosto travagliato: inizialmente sembrava che il tronista non sapesse scegliere tra Vanessa ed Eugenia Rigotti. Nonostante alti e bassi, il feeling tra i due è stato da subito evidente e alla fine Massimiliano ha scelto proprio la ragazza.

I due posteranno presto altre dediche sui social? Per il momento sembra che abbiano preferito non mostrarsi insieme sui loro canali ufficiali.

Massimiliano: la decisione su Eugenia

Quando Massimiliano ha scelto Vanessa a Uomini e Donne, Eugenia è scoppiata in lacrime ma ha comunque deciso di spendere parole positive verso la nuova coppia. “Ti auguro di essere felice perché so quanto te lo meriti”, ha dichiarato la ragazza, visibilmente ferita dalla decisione di Massimiliano.

Prima di dirle addio il tronista le ha comunque mostrato i suoi sentimenti nei suoi confronti: “Hai fatto tanto per me. Sei stata l’unica a far uscire una parte di me che da molto tempo era chiusa. Ti auguro di trovare una persona che valga la metà di quanto vali te e che ti prende per mano e ti porti su perché sono sicuro di non poterci riuscire. Grazie di tutto”, ha affermato.

In tanti erano convinti che Massimiliano avrebbe scelto Vanessa e persino l’opinionista Gianni Sperti aveva espresso un parere sulla complicità tra i due lasciando intedenre che gli sarebbe piaciuto vederli insieme. “Mi piace vedere Massimiliano confidarsi così con Eugenia. Con lei parla di cose importanti. Questa complicità, con lei, c’è sempre stata e se lui ha voglia di parlare con le di queste cose vuol dire che si sente a suo agio”, aveva confessato.