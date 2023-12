In data 4 dicembre, il militare Roberto Vannacci è giunto a Palazzo Esercito per un periodo di affiancamento, prima di assumere il ruolo di capo di Stato Maggiore delle Forze Operative Terrestri.

Vannacci sotto inchiesta: “Il mondo al contrario”

Tuttavia, ha immediatamente preso un mese di licenza per motivi familiari. Nei mesi precedenti, Vannacci ha affrontato critiche a seguito della pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario”, contenente giudizi controversi su gay e migranti. L’Esercito lo ha rimosso dall’incarico, scatenando un’inchiesta formale contro di lui. Nonostante ciò, è stato recentemente annunciato il suo nuovo incarico a Roma, passando da direttore dell’Istituto Cartografico di Firenze a capo di Stato Maggiore delle Forze Operative Terrestri.

Vannacci e il suo libro: le parole del Ministro della Difesa

Queste critiche hanno portato all’allontanamento di Vannacci dall’incarico militare e hanno spinto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a definire le idee espresse nel libro come “farneticazioni”, come riporta tg24.sky.it. Tuttavia, ieri è stato annunciato un nuovo incarico per Vannacci, che passerà da direttore dell’Istituto Cartografico di Firenze a capo di stato maggiore delle forze operative terrestri a Roma. In risposta alla diffusione della notizia, Crosetto ha sottolineato che la nomina non rappresenta una promozione per l’alto ufficiale.