Varese, perseguita la ex: arrestato 40enne di origini maghrebine

L'uomo ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna: non aveva accettato la fine della storia d'amore con lei

Un uomo con la cittadinanza italiana, ma originario del Maghreb è stato arrestato a Luino (Varese) per aver perseguitato la sua ex compagna. Il 40enne non aveva accettato la fine della relazione con la donna e aveva reso la sua vita un inferno causandole problemi psicologici.

Varese, 40enne perseguita la ex: il divieto di avvicinamento

La fine della relazione tra il 40enne e la donna più grande di lui di una 15 di anni risale ormai a diverso tempo fa, ma l’uomo non ha mai saputo accettarla. Anzi, con il passare dei mesi, il maghrebino ha iniziato a farsi sempre più insistente tra tentativi di percosse, minacce, insulti, pedinamenti ed atti vandalici sui beni della ex. Dopo diverse denunce ai carabinieri, la donna era riuscita ad ottenere il ‘divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa‘.

L’arresto da parte dei carabinieri

Nei giorni scorsi, però, il 40enne è stato sorpreso dai carabinieri nelle immediate vicinanze dell’abitazione della ex, in possesso di alcuni arnesi potenzialmente pericolosi di cui l’uomo non ha saputo giustificare la presenza. Il maghrebino, dunque, è stato arrestato e portato in carcere a Varese.