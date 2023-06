Tragedia scampata nel Varesotto. Nella mattina di martedì 20 giugno un’auto è rimasta intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello di via Morazzone nel comune di Gazzada Schianno.

Pensava di riuscire a passare in tempo

L’uomo alla guida del veicolo è riuscito a spostarlo in modo da evitare che il treno che stava sopraggiungendo la travolgesse. D’aiuto l’intervento dei macchinisti che, accortisi dell’ostacolo, hanno azionato in tempo i freni del treno. L’impatto è stato inevitabile, ma è avvenuto a bassa velocità e ha coinvolto soltanto la parte posteriore dell’auto. Non sono stati segnalati feriti. Non è chiaro al momento come abbia fatto l’automobilista a rimanere intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello, forse credeva di riuscire a superarlo prima dell’arrivo del treno. Una volta bloccato, l’uomo ha cercato di arginare il danno posizionando l’auto il più lontano possibile dai binari e scendendo dalla stessa.

Sospesa la circolazione ferroviaria

Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Varese e il personale di Rete ferroviaria italiana per mettere in sicurezza l’area e spostare il veicolo. I passeggeri a bordo del treno coinvolto sono stati fatti scendere e trasferiti su un altro treno che si è occupato di portare a termine la tratta mancante della corsa. La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Varese e Albizzate, ma l’incidente ha provocato rallentamenti su tutta la linea Milano-Varese con ritardi fino a ottanta minuti.