Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco attualmente in Italia si starebbe sottostimando la diffusione della variante Delta nonostante i vari focolai.

Il virologo Fabrizio Pregliasco torna a parlare della variante Delta e lo fa criticando l’approccio con cui le autorità stanno affrontando la situazione. Secondo Pregliasco infatti, al momento in Italia si starebbe sottovalutando la diffusione della variante nonostante i numerosi focolai sparsi sul territorio.

Variante Delta in Italia, Pregliasco: “La stiamo sottostimando, ci sono focolai ovunque”

Il virologo dell’Università degli Studi di Milano ha spiegato come ci si debba attrezzare a un eventuale “colpo di coda della pandemia” durante una diretta Youtube di Fanpage.it, prendendo come metro di paragone quando sta accadendo ora nel Regno Unito: “Loro sono già avanti a noi visto che hanno riaperto prima di noi e sono avanti anche per il vaccino, quindi più contatti e più possibilità di infezione, poi la variante Delta e il virus va a nozze“.

Pregliasco ha tuttavia precisato che: “Stiamo vedendo che non c’è una proporzionalità nella gravità dei casi. Quindi si vede che il vaccino sta evitando la malattia in forma grave. Questo è un po’ lo scenario che avremo anche da noi”, dove a suo dire si starebbe sottostimando la variante Delta: “Ci sono diversi focolai in Italia, un po’ ovunque.

Una diffusione che dimostra come questi piccoli cluster potrebbero diventare un incendio“.