Varicosi: le cause e il miglior rimedio naturale

Una maggiore attività fisica e un po' di moto, insieme alla migliore crema, sono soluzioni perfetti per contrastare e lenire le varicosi.

Può capitare che, non appena tornati dal lavoro o dalla palestra, si abbia dolore alle gambe che sono stanche e spossate. Inoltre, il caldo rischia di peggiorare la situazione e portare all’insorgenza delle varicosi che sono dolorose e fastidiose. Qui è possibile trovare alcuni dei metodi e trucchi maggiormente efficaci per combatterle e prevenire il dolore.

Varicosi

Con questo termine medico si identificano le vene varicose, ovvero delle vene dilatate che compaiono soprattutto sulle gambe, quindi negli arti inferiori. Le varicosi tendono a colpire soprattutto le donne. Possono assumere l’aspetto di noduli dai colori blu e viola scuro che sporgono sulla superficie cutanea. Non sono in grado di raccogliere il sangue periferico delle gambe per poi indirizzarne il flusso verso il cuore.

Possono essere molto dolorose e fastidiose. Per trattare questa problematica, sono diversi i rimedi e consigli efficaci che possono essere efficaci. Indossare delle calze elastiche o compressive può aiutare, rallentando l’evoluzione della malattia. Inoltre, sono un metodo utile in quanto permette di proteggere i tessuti dalla stasi cronica.

Bisogna trattare la varicosi con soluzioni e rimedi utili in quanto rischiano di causare rischi seri e gravi per la salute. Possono portare a disturbi della circolazione sanguigna, quindi a eczema, ma anche ulcere venose della gamba oppure alterazioni cutanee. Possono anche infiammarsi e formare dei coaguli di sangue, ovvero trombosi difficili da trattare e curare.

Oltre alle calze elastiche che sono una soluzione particolarmente consigliata e raccomandata, in quanto esercitano pressione sulle vene, per la varicosi si possono apportare delle modifiche alla propria vita quotidiana. Scegliere delle scarpe comode e basse, fare maggiore movimento e seguire una dieta bilanciata, oltre a degli esercizi tenendo sollevate le gambe, sono alcune delle soluzioni che possono contrastare la varicosi.

Varicosi: cause

Sono diverse le cause e i fattori per cui alcuni soggetti possono manifestare la varicosi. La sera, quando si ritorna a casa, è possibile avere le gambe stanche e pesanti, soprattutto dopo essere state in piedi o sedute tutto il giorno. Una vita maggiormente dinamica e meno sedentaria sicuramente rientra tra le cause e i fattori principali delle varicosi.

Il caldo, la stagione estiva, ma anche le alte temperature possono accentuare questo problema che colpisce soprattutto le donne. Le caviglie possono essere gonfie la sera proprio perché si tende ad accumulare acqua nei tessuti. Non sono solo un segno di invecchiamento, ma possono comparire anche in età avanzata in individui che non sono predisposti.

Il sovrappeso, l’obesità, le malattie cardiache sono ulteriori cause delle varicosi che tendono a formarsi anche durante il periodo della gravidanza. La predisposizione genetica, i fattori ormonali, quindi gli estrogeni, insieme anche alla sedentarietà e al fumo influiscono notevolmente sulle varicosi e le gambe gonfie. Stare in piedi per troppo tempo comporta la comparsa delle varicosi.

Il dolore, l’affaticamento, la pesantezza e il gonfiore alle gambe, insieme a formicolii, prurito, sono alcuni dei sintomi che affliggono i soggetti affetti da questa patologia. Sono sintomi che possono peggiorare e che tendono ad accentuarsi maggiormente con il caldo e soprattutto durante la stagione estiva, quando le vene cominciano a dilatarsi maggiormente.

Varicosi: miglior rimedio

Per combattere il problema delle varicosi che affligge moltissimi soggetti, oltre ai consigli e ai suggerimenti forniti, è possibile applicare una crema. La migliore, tra i tanti prodotti in commercio, per contrastare la varicosi, è Varicolift, una crema che aiuta il benessere cutaneo. Una crema realizzata dai maggiori esperti in questo campo che aiuta a lenire il dolore e anche il senso di pesantezza.

Una crema dal tappo dosatore che è possibile portare anche in viaggio, in caso di evenienza. Va bene per qualsiasi tipo di pelle, anche quelle maggiormente delicate e sensibili, soggette a irritazioni. Un prodotto che si applica in maniera molto facile e semplice. Varicolift bisogna applicarla sulla pelle asciutta e pulita, massaggiare l’area con movimenti circolari fino a completo assorbimento.

Una crema che aiuta a ridurre il gonfiore venoso, placare e lenire il dolore, migliora la texture cutanea. Riduce il senso di pesantezza e per ottenere maggiori benefici si consiglia di usarla quotidianamente abbinandola a una dieta salutare e sana e un po’ di movimento. Bisogna applicarla ogni giorno alla mattina appena svegli o la sera prima di andare a dormire per almeno un mese di trattamento.

Varicolift non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone di principi naturali, quali:

Arnica montana : una pianta dai benefici antinfiammatori e un antidolorifico che allevia i dolori permettendo di combattere le infiammazioni

: una pianta dai benefici antinfiammatori e un antidolorifico che allevia i dolori permettendo di combattere le infiammazioni Centella asiastica : stimola l’elasticità dei tessuti e si usa soprattutto nei casi di insufficienza venosa cronica

: stimola l’elasticità dei tessuti e si usa soprattutto nei casi di insufficienza venosa cronica Olio d’oliva : idrata la pelle, ha benefici emollienti e migliora la qualità dei tessuti, oltre a essere un antiossidante che fa bene alla cute ringiovanendola

: idrata la pelle, ha benefici emollienti e migliora la qualità dei tessuti, oltre a essere un antiossidante che fa bene alla cute ringiovanendola Escina: sostanza che normalizza i tessuti che sono colpiti dalle vene varicose e ha anche una azione antinfiammatoria.

Per chi ha problemi di varicosi, Varicolift, essendo originale ed esclusivo, non è ordinabile nei negozi fisici o siti di e-commerce. Il solo metodo per averlo è collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati personali e inviarlo. La crema è attualmente in offerta al costo di 49€ per una confezione invece di 82 con la spedizione gratis. Il pagamento si può effettuare nelle seguenti modalità: Paypal, carta di credito o anche in contrassegno, quindi in contanti, al corriere alla consegna della merce stessa.

