È morto all’età di 67 anni Andrea Giacobazzi, amico di Vasco Rossi e ispiratore di una tra le canzoni più celebri del cantautore “Colpa d’Alfredo“.

Ad annunciare la morte sui social è stato proprio Vasco Rossi, lo ha salutato con un messaggio nel quale ha reso omaggio all’amico che l’ha sempre sostenuto e mai abbandonato:

«Caro Ciciui… mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Wiva Andrea Giacobazzi (colpa d’Alfredo). Andrea è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi.. non credevano in quello che facevo.

Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva!

Last but not least, lui è stato tra i primi ad avere la “visione” di quello che poi è diventato “MODENA PARK”».