Kouri Richins, scrittrice americana, è stata ritenuta colpevole di aver ucciso il marito nel 2022. La donna, dopo l’omicidio, ha addirittura scritto un libro sul dolore del lutto.

Vedova scrittrice uccise il marito con il fentanyl, poi scrisse un libro per bambini

Kouri Richins, 35enne dello Utah, scrisse un libro per bambini sul dolore del lutto dopo la morte del marito. Ora però la donna, madre di tre figli, è stata riconosciuta colpevole di aver ucciso proprio il marito, il 39enne Eric Richins, somministrandogli in un cocktail una dose letale di fentanyl. Il movente sarebbe la polizza sulla vita del marito. Ecco ora cosa rischia la 35enne.

Vedova scrittrice rischia l’ergastolo: l’omicidio del marito con il fentanyl e il libro per bambini

Secondo l’accusa Kouri Richins avrebbe ucciso il marito per soldi. La donna, con 4,5 milioni di debiti, credeva erroneamente che alla morte del coniuge avrebbe incassato circa 4 milioni di dollari. La Richins aveva anche stipulato, all’insaputa del marito, diverse polizze assicurative sulla vita del coniuge, per un valore di circa 2 milioni di dollari. Ora la donna rischia l’ergastolo. La decisione finale sarà presa il prossimo 13 di maggio, giorno tra l’altro nel quale il marito avrebbe compiuto 44 anni.