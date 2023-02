Vende i suoi peti in barattolo ma viene bannata per una salsiccia

Arriva dagli Usa la surreale vicenda dell’influencer che vende i suoi peti in barattolo ma viene bannata per una salsiccia.

La disavventura della star di Onlyfans Dj Kiki che prezza il suo “prodotto” 18 dollari a dose sembra partire da quella che oramai è una mania: quella di stupire ad ogni costo facendoci sopra anche soldi. Dj Kiki non è la prima persona che vende i propri peti ma ha voluto far di più per stupire ed è stata punita.

Vende i suoi peti in barattolo

Tutto era nato su Onlyfans: è li che, come spiega il Fatto Quotidiano, che le ragazze del mondo cercano di stupire follower con le peggiori stranezze.

E la giovane modella e dj di Singapore che vive a Hong Kong non ha fatto eccezione. Le sue seguitissime stories di Instagram sono piene di video e foto dove vende, ebbene si, che i propri peti. E come si chiama quel “brand”? Scients and stuff: barattolini trasparenti con tanto di targhetta: “Goditi l’odore”.

La fiera, la salsiccia e l’esagerazione

E quanto costa un barattolo con dentro un peto di Kiki? 18 dollari, il che significa che se Kiki va avanti a fagioli probabilmente sarà già ricca.

Ma l’intoppo era dietro l’angolo e la ragazza ha esagerato: ad una sagra di Hong Kong dove “si mangiavano spiedini con una salsiccia infilzata in verticale” Kiki ne ha preso uno e in un video ne ha “assaggiato” uno mimando una fellatio con l’organo genitale maschile. La cosa a Twitch è piaciuta molto poco ed a Kiki sono stati inflitti quattro giorni di ban. Si limiti a “mollare”.