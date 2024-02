Venezia, rapina in gioielleria: presa in ostaggio una commessa

Venezia, rapina in gioielleria: presa in ostaggio una commessa

L’assalto è avvenuto nella giornata di ieri, 7 febbraio 2024, intorno alle 19 di sera al Valecenter, un centro commerciale di Marcon, a Venezia. Quattro individui dal volto coperto ed armati di kalashnikov sono entrati nella gioielleria Valenza per rapinarla prendendo in ostaggio una delle dipendenti presenti nel negozio.

Rapina nella gioielleria a Venezia: nuovi dettagli

Stando ai nuovi dettagli condivisi sulla rapina che è avvenuta ieri, intorno alle 19 di sera, in un centro commerciale di Venezia, i banditi dal volto coperto e armati una volta entrati nella gioielleria avrebbero preso in ostaggio una commessa che hanno usato come scudo umano all’ingresso del negozio. Mentre uno degli uomini era impegnato in questa operazione, i suoi complici hanno invece costretto un’altra dipendente ad aprire sia la cassaforte che le vetrine.

La banda ha poi saccheggiato tutti i preziosi su cui è riuscita a mettere le mani per poi fuggire a bordo di due vetture, una Golf di colore bianco ed una Panda di colore rosso, quest’ultima è stata però in seguito abbandonata davanti ad un mobilificio. Stando a quanto emerso successivamente, i rapinatori non avrebbero mai sparato nonostante le armi e nessuno è rimasto ferito.

Le parole di una commessa

Raggiunta dai microfoni del Corriere della Sera, una delle commesse di un negozio che si trova vicino alla gioielleria ha avuto modo di parlare della situazione sottolineando non solo il grande terrore provato, ma anche la confusione su ciò che stava succedendo. Stando a quanto riferito dalla donna, si è chiusa dentro al negozio solo dopo che un collega le ha riferito cosa fosse effettivamente accaduto.

Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per acciuffare i banditi e ricostruire le dinamiche di quanto successo. Hanno già ottenuto le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale per analizzarle. Per ora la stima esatta del bottino non è ancora chiara, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 200mila euro.