A Ventimiglia, una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina dopo che il marito l’ha accoltellata all’interno della propria abitazione. L’episodio, avvenuto poco dopo le 11 in corso Genova, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Tentato omicidio a Ventimiglia: soccorsi tempestivi e indagini in corso

Questa mattina, poco dopo le 11, una donna di 44 anni è rimasta gravemente ferita a Ventimiglia, in corso Genova, a seguito di un’aggressione avvenuta all’interno della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni di Sky Tg24, il marito, un uomo di 64 anni, l’avrebbe colpita con delle forbici durante una colluttazione.

Per cercare di salvarsi, la donna ha tentato di scappare calandosi dal terrazzo al primo piano, aggrappandosi a un cavo, ma è caduta riportando un politrauma e ferite al volto e alle mani, probabilmente subite mentre tentava di difendersi dai fendenti. Alcuni vicini avrebbero assistito alla scena e hanno subito allertato i soccorsi.

Choc a Ventimiglia: accoltella la moglie, lei si butta dalla finestra per fuggire

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto, allertando anche l’elisoccorso. Come riportato da Sky Tg24, la donna è stata trasferita con l’elicottero Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove, nonostante le gravi ferite, è risultata cosciente e fuori pericolo di vita.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio e stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, raccogliendo testimonianze dei vicini e verificando ogni dettaglio dell’abitazione.