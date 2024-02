Vercelli, uomo ucciso a coltellate

A Vercelli un uomo è stato ucciso a coltellate. Si tratta di Tiziano Colombi, 58 anni, professione infermiere. Lavorava nella divisione cardiologica e viveva in un appartamento della città, non troppo lontano dal luogo in cui lavorava, in via XXVI Aprile. Proprio nella sua abitazione sarebbe avvenuto il tragico delitto.

La compagna ha confessato

Ad uccidere Colombi sarebbe stata la sua compagna. Rosa Comito, di anni 60, ha confessato l’omicidio proprio nel pomeriggio di ieri, durante un interrogatorio. La donna si trova in carcere.

Che cosa sarebbe accaduto

Al momento, da quello che emerge e che è stato riportato anche da Sky TG24, la donna avrebbe ucciso il suo compagno con trenta coltellate sulla schiena. L’omicidio sarebbe avvenuto con un coltello da cucina. A quanto pare, Tiziano Colombi avrebbe provato in ogni modo a difendersi dalla compagna ma non c’è stato nulla da fare. La stessa Comito mentre accoltellava l’uomo si sarebbe ferita, tanto da riportare dei chiari segni, soprattutto nella zona delle mani. Durante i giorni che verranno, verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Tiziano Colombi. Autopsia che potrebbe quindi chiarire, ancor più nel dettaglio, l’accaduto. Al momento non sono stati rivelati i motivi del folle gesto.