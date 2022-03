Lulù Selassié, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è raccontata nel salotto di Verissimo, svelando la storia del suo passato.

Verissimo, Lulù Selassié: “Quando avevo 15 anni sono stata vittima di revenge porn”

Lulù Selassié, quinta classificata al Grande Fratello Vip, è stata ospite di Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato del suo passato e di quanto a soli 15 anni è stata vittima di revenge porn.

“Avevo quindici anni e questo ragazzo, che non era il mio fidanzato ma con lui mi scrivevo ogni tanto, iniziò a ricattarmi per sei mesi, da prima di Natale fino a inizio giugno, non so come ho fatto a non chiedere aiuto perché se lo avessi fatto subito forse non si sarebbe così allungata nei mesi” ha raccontato Lulù Selassié.

“Ogni giorno che passava la situazione diventava sempre più grave questa persona mi aveva in pugno, mi diceva quello che dovevo fare, quando lo incontravo purtroppo dovevo fare cose che non volevo fare, mi scriveva ogni giorno, ogni mattina mi svegliavo e trovavo 90 messaggi, mi assillava e quando non rispondevo diceva che mi avrebbe rovinato e il suo ‘ti rovino’ significava che avrebbe mandato le mie foto a tutti” ha dichiarato la principessa Selassié.

“Fino a due anni fa pensavo che era colpa mia poi grazie alla mia famiglia ho capito che non era così, la colpa era di chi mi ha fatto del male” ha detto commossa.

Verissimo, Lulù Selassié: “Per me è stato peggio di un incubo”

“Mia sorella Jessica mi ha consigliato di parlarne con mia mamma così le inviai un messaggio perché non avevo il coraggio di dirglielo a voce, siamo scoppiate tutte e tre a piangere.

Lei si arrabbiò perché non ne avevo parlato prima, abbiamo denunciato, per me è stato peggio di un incubo, sembrava non avesse mai una fine, se mia sorella non mi avesse aiutato non so cosa sarebbe accaduto” ha raccontato Lulù. La principessa si è commossa quando è entrato in studio il fidanzato Manuel Bortuzzo, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. “Non ci lasceremo mai perché non ce la facciamo a stare senza l’uno dell’altro, siamo tornati a vivere” ha spiegato.

“Il mio sogno più grande è diventare mamma, vorrei presto, ho sempre detto a mia mamma che avrei voluto figli entro i 25 anni, ora ne ho 23 e ho ancora due anni, noi vogliamo stare insieme per sempre” ha aggiunto Lulù.