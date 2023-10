Verissimo richiama Sophie e Basciano: chi dei due ha rifiutato

Silvia Toffanin avrebbe invitato nuovamente Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al suo salotto tv, ma uno dei due avrebbe rifiutato.

Sophie Codegoni e Basciano: l’invito a Verissimo

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno svelato le loro due verità in merito alla loro rottura in due distinte interviste a Verissimo. Sophie, in particolare, ha detto la sua in merito alla questione già due volte nel famoso salotto tv e, a quanto pare, dopo esser stata invitata per la terza volta avrebbe rifiutato.

Nel weekend invece andrà in onda una nuova puntata di Verissimo in cui verrà dato spazio a Basciano, che ha già affermato di non aver tradito l’influencer e ha svelato i motivi per cui – secondo lui – sarebbe naufragata la loro storia. Sophie – secondo indiscrezioni – avrebbe liquidato l’invito per prendere nuovamente parte allo show affermando di aver già detto tutto in merito alla vicenda. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più e si chiedono se prima o poi lei e Alessandro torneranno a riappacificarsi. Al momento sulla vicenda non sono emersi ulteriori particolari e i due hanno finito per scagliarsi pesanti accuse e recriminazioni. Lo scorso maggio i due hanno avuto una figlia, Celine Blue, e appena un anno fa lui aveva chiesto a Sophie di sposarlo.

