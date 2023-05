La macabra scoperta della polizia locale: un'anziana era morta in casa da cinque anni e si cerca il figlio

Arriva da un quartiere di Verona la vicenda di un’anziana trovata morta da cinque anni il cui figlio riscuoteva la sua pensione. L’uomo al momento è irreperibile e del fatto è stata informata la Procura della Repubblica. I media spiegano che il cadavere della donna è stato trovato mummificato sul letto e che “forse era lì da più di 5 anni”.

Anziana morta da cinque anni, si cerca il figlio

Il corpo è stato descritto come in avanzato stato di decomposizione ed il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ad opera della polizia locale e dai vigili del fuoco di Verona. Gli agenti sono arrivati in un appartamento nel quartiere di Borgo Milano e lì c’era il corpo della donna, ultra 80enne, che risiedeva all’ultimo piano di una palazzina. Gli uomini del comandante Luigi Altamura hanno avviato indagini ed è stato informato il magistrato di turno.

Accertamenti medico legali ed all’Inps

E assieme agli accertamenti dei medici legali sono scattate le verifiche sul figlio. Da quanto si apprende l’uomo, un 60enne, risulta irreperibile ed in questi anni avrebbe continuato ad incassare la pensione dell’anziana madre defunta. L’uomo è ipoteticamente passibile di una denuncia per truffa aggravata.