Un ferito grave e traffico in tilt a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale Sud di Verona.

Verona, incidente tra scooter e camion: un ferito

Questa mattina, martedì 23 maggio 2023, si è verificato un terribile incidente lungo la tangenziale Sud di Verona, con un ferito grave. Il traffico è andato completamente in tilt. Intorno alle 7 di questa mattina, secondo quanto riportato, un mezzo pesante e uno scooter si sarebbero scontrati all’altezza dell’innesto per la Transpolesana, in direzione di Verona Nord, con il mezzo a due ruote che è rimasto completamente incastrato sotto il camion.

Il conducente dello scooter è stato portato in ospedale d’urgenza

Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco di Verona e il personale del 118, con ambulanza e automatica. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, che è stato portato all’ospedale di Borgo Trento d’urgenza, in codice rosso. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale, per gli accertamenti e per regolare la viabilità. Sono state segnalate code di oltre 6 chilometri.