Veronica Peparini svela i problemi ha con la gravidanza

Veronica Peparini ha rotto il silenzio sui problemi legati alla sua gravidanza. Soltanto qualche giorno fa, Andreas Muller ha svelato che l’ultima visita ginecologica aveva evidenziato un disturbo inaspettato. La ballerina ha voluto fare chiarezza.

Ospiti di Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno annunciato di essere in attesa di due gemelline. A distanza di qualche giorno, l’ex talento di Amici e la sua compagna hanno ricevuto una brutta doccia fredda, che li ha portati ad assentarsi dai social. Durante una visita ginecologica di routine, i due hanno scoperto che la gravidanza non stava procedendo nel migliore dei modi. A parlare dei problemi è stata Veronica, con un post affidato a Instagram.

Con una Stories, Veronica ha voluto fare chiarezza:

“La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in un unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due. In questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore. Se così non dovesse essere bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”.