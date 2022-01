Veronica Perseo presenta “Ricomincio da me”: “Un brano dedicato a chi tocca il fondo e vuole rialzarsi”

Nell’intervista esclusiva Veronica Perseo, Lady Gaga (e vincitrice) di Tale e Quale, racconta le difficoltà che hanno dato vita al suo nuovo singolo.

Spigliatezza e talento sono solo due delle tante doti che meglio la caratterizzano. Energica, dolce, gentile, coinvolgente sono solo alcuni aggettivi che presentano un’artista giovane e che di sé ha già molto da raccontare. Un percorso il suo fatto di tanto studio, con risultati davvero straordinari.

La cantautrice sarda classe 1995 è salita sul palco dell’Ariston al fianco di Michelle Hunziker, ha aperto numerosi concerti e ha vinto Tale e Quale show nel 2019. Dopo “Vivere a metà”, Veronica Perseo presenta il suo nuovo singolo, “Ricomincio da me”, un brano dedicato a chi tocca il fondo e vuole rialzarsi, riprendere in mano la propria vita, non annullandosi ma volendosi bene.

Veronica Perseo presenta il nuovo singolo, “Ricomincio da me”

Scritto con Marcello Balestra e Marco Baracchino, in “Ricomincio da me” Veronica Perseo racconta la sua storia personale, quella di una donna che si è persa ed è alla ricerca di un suo posto nel mondo, la storia di una persona fragile che ha toccato il fondo, ma che lotta ogni giorno per risalire e ricominciare, la storia di un’artista che affida il rumore del cuore alla musica e al mare, in grado di guarire, ascoltare e, onda dopo onda, trascinare via ogni incertezza.

La storia di chi, per purificarsi, si è gettata nel freddo mare d’inverno.

Parlando del nuovo singolo, Veronica Perseo ha spiegato: “È come se parlassi con la mia anima aperta. La considero una canzone che mi ha salvata, perché arrivata in un momento molto buio. Ero davanti al mare, dal quale spesso mi faccio consolare e con il quale spesso dialogo.

In quel momento volevo buttarmi in acqua e sparire. Nella mia testa sono arrivate queste parole che mi hanno dato una forza incredibile. È una canzone nata dalla mia fragilità. In un momento in cui mi sentivo persa e fuori posto, come dico nella canzone, ho capito quanto valgo e l’importanza di volersi bene. Dopo aver toccato il fondo e dopo una sconfitta – che tutti possono affrontare nel proprio quotidiano – ho capito che bisogna abbracciare sé stessi e ricominciare da sé. Noi siamo la nostra ancora di salvezza. Voglio essere coerente e vera: così dalle parole sono passata ai fatti. Non ho solo scritto la canzone, ma ho ripreso in mano la mia vita. Ho sentito la necessità di tornare tra le acque della mia Sardegna e vivere una sorta di purificazione della mia anima”.

Non solo: “Ho voluto condividere la mia storia. La musica per me deve far sentire meno soli. Non ho la pretesa di aiutare gli altri, ma la musica può raggiungere questo obiettivo. È ciò che desidero fare con le mie canzoni, per questo ho deciso di condividere il brano”.

Il suo è un consiglio prezioso, che offre nel modo più bello: con la sua musica e le sue parole. “Agli altri voglio dire che non sono soli. Possiamo farcela insieme. Voglio dare forza a chi mi ascolta”.

Confidando i momenti difficili vissuti, ha aggiunto: “Come nella vita di tutti, ho affrontato alcune sconfitte. Dopo “Vivere a metà” ho fatto uscire un singolo estivo che ha riscosso più successo del precedente. Ho pensato quindi che la gente non volesse davvero sentire cos’avessi da dire. Forse mi considerano una persona pesante e depressa. Ho pensato di avere qualcosa che non andasse. Mi sono sentita fuori posto. Si sono aggiunti dei momenti molto privati che sono stati davvero difficili e così ho affrontato uno dei periodi di maggiore sconforto della mia vita. Ho capito che bisogna amare sé stessi: è fondamentale l’aiuto degli altri, ma per cambiare la direzione della nostra vita serve la propria forza di volontà. Ognuno di noi conta. Così, nei momenti più tristi, riascolto la mia canzone, che si rivela un prezioso promemoria”.

Veronica Perseo, dal nuovo singolo ai prossimi progetti

Non solo la contentezza per l’uscita del suo nuovo singolo, “Ricomincio da me”: a Veronica non mancano i sogni per il futuro.

Infatti, ha svelato: “Ho lavorato su altri brani che ho necessità di condividere, ma intanto mi concentro sul presente: il 29 gennaio torno a Tale e Quale show, quando ci sarà una finale con tutti i vincitori nip. È un bel regalo per iniziare il 2022 e poi spero che i miei prossimi progetti prendano forma molto presto. Verso Natale mi piacerebbe organizzare un concerto a Cagliari, una sorta di Jova Beach party ma invernale; un evento carino che sia una bella festa per me e per chi ascolta”.