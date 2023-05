Il suo inganno era quello di essere vestito da donna e di aver solo chiesto i contatti social: a Milano un uomo tenta di violentare un 15enne in treno ma viene arrestato. La vittima stava tornando da scuola quando un 36enne gli si è avvicinato e lo ha molestato. Il Giorno spiega che il 36enne è indagato per violenza sessuale su minore, e che tutto è accaduto su un regionale all’altezza della fermata Bovisa.

Vestito da donna tenta di violentare un 15enne

L’aggressore è stato arrestato dalla Polfer, su disposizione del magistrato di turno Simona Ferraiuolo. Il 15enne stava tornando a casa ed era solo nello scompartimento. Ad un certo punto gli si è avvicinata una persona che aveva l’aspetto di una donna che come tale si sarebbe presentata. Il media spiega che il fermato era “credibile anche per i vestiti che indossava e l’aspetto esteriore. I due a quel punto iniziano a parlare, o meglio, come preciserà il 15enne ‘ho solo risposto alle sue domande’”.

Le molestie e l’allarme al capotreno

Subito dopo il 36enne avrebbe iniziato a molestare il ragazzino e ad avvicinarsi fisicamente. Il giovane ha individuato quindi il controllore per denunciare l’accaduto. E il capotreno ha allertato la pattuglia in convoglio della polizia ferroviaria che ha fermato l’uomo travestito da donna. Il 36nne è stato denunciato per violenza sessuale su minore ed il magistrato ha chiesto al gip la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.