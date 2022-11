Veterinaria 25enne morta schiacciata da un bovino che stava visitando

Morta schiacchiata da bovino, la vittima è una veterinaria d 25 anni: l'episodio è accaduto a Custoza (Verona).

Una veterinaria di 25 anni è morta schiacciata da un bovino mentre stava visitando un animale. L’episodio è accaduto intorno alle 10 di giovedì 3 novembre a Custoza (Verona). Come informa TgCom24 sul caso sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Sommacampagna, assieme agli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera.

Morta schiacciata da bovino: l’incidente in una stalla

Una ragazza di professione veterinaria ha perso la vita nel corso di una visita a un animale. La sventurata è stata schiacciata da un bovino. La tragedia si è consumata all’interno di una stalla, in un allevamento di Custoza. Alle ore 10 è scattato l’invio immediato dei soccorsi. Ildolomiti.it informa inoltre del decollo dell’elisoccorso con l’equipe medica d’emergenza. Quando i sanitari sono arrivato sul posto, tuttavia, per la giovane non c’era più nulla da fare.

Un episodio simile a Belluno

Dalle pagine del Resto del Carlino si rende noto un incidente simile a quello di Custoza, avvenuto alla fine dello scorso settembre a Belluno. Una donna di 59 anni è stata caricata da una mucca nel corso del trasferimento della mandria, battendo gravemente la testa. La poverina, in quel momento, stava seguendo i bovini in auto; l’incidente è stato improvviso.