Vince 2 milioni ma non se ne accorge

Vince 2 milioni ma non se ne accorge

Vince 2 milioni ma non se ne accorge e lascia il biglietto in tabaccheria

Un’incredibile storia di fortuna ha recentemente scosso la tranquilla città di Montefiascone, in provincia di Viterbo. Un anonimo giocatore ha vinto due milioni di euro grazie a un biglietto gratta e vinci da soli 10 euro. Il fortunato non si era minimamente reso conto della propria vittoria.

Una vincita che ha rischiato di andare persa

Il racconto di questa singolare vicenda è stato condiviso dal gestore della tabaccheria Takan, Fabrizio Pappalardo, il quale ha svelato come il cliente fortunato avesse acquistato un biglietto del gioco Miliardario Mega all’inizio della settimana, grattandolo direttamente nel locale, senza rendersi conto della vincita. È stato il gestore stesso a notare la somma vinta, contattando immediatamente il vincitore che aveva lasciato il biglietto inavvertitamente nella tabaccheria.

Ritorna in possesso del biglietto grazie al gestore

Pappalardo ha subito avvisato il vincitore della sua incredibile fortuna, chiedendogli di tornare indietro per ritirare il premio a cui aveva diritto. “Quando ho passato il gratta e vinci, mi è uscito l’avviso ‘Prenotabile in banca’, un alert che compare solo quando le vincite superano i 10mila euro”, ha spiegato il titolare della tabaccheria. “Il cliente è stato davvero fortunato, quel biglietto era in tabaccheria da almeno 15 giorni”, ha aggiunto.