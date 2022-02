Vincenzo De Luca, lutto familiare: annullata la diretta social del Presidente

Grave lutto familiare per il Presidente campano Vincenzo De Luca: annullata la diretta social del venerdì sulla situazione Covid.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha subito un lutto familiare: ad annunciarlo sono stati media locali rendendo noto l’annullamento della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

Lutto familiare per Vincenzo De Luca

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’accaduto né il grado di parentela che legava il Presidente campano al defunto.

É stata infatti solo comunicata la cancellazione del punto informativo sulla situazione pandemica in regione prevista, come al solito, nel pomeriggio di venerdì. I canali social di De Luca hanno comunque pubblicato il bollettino giornaliero dell’unità di crisi con i nuovi contagi e decessi del giorno in Campania.

Il bollettino Covid in Campania

Stando a quanto si legge nell’infografica, nella giornata del 4 febbraio 2022 si sono contati 8.957 casi positivi, di cui 6.751 rilevati con il tampone antigenico e 2.206 con quello molecolare e 20 decessi, di cui 8 avvenuti in precedenza ma registrati solo ora.