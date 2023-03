Violento schianto in auto contro un muro: quattro ragazzi feriti. Uno di loro lotta per la vita

Violento schianto in auto contro un muro: quattro ragazzi feriti. Uno di loro...

Robecco sul Naviglio, Milano. Violento schianto di un’auto contro un muro, nello scontro ci sono stati quattro feriti

Schianto di un’auto contro un muro in provincia di Milano

Lo scontro è accaduto verso l’una di notte in provincia di Milano, a Robecco sul Naviglio. Uno dei quattro ragazzi, un 19enne, a bordo dell’automobile, è stato portato in ospedale in condizioni molto gravi.

Gli altri tre giovani, di 21, 25 e 29 anno sono stati soccorsi per lesioni multiple. Sul luogo dell’incidente è arrivato il 118 con un elicottero, quattro ambulanze e un’automedica. Sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco

I giovani erano rimasti incastrati nelle lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Dalla ricostruzione dei vigili l’auto dei ragazzi proveniva da Magenta e andava in direzione di Abbiategrasso a velocità sostenuta. Il guidatore ha perso il controllo in una curva a gomito ed è finito prima contro un cancello abbattendolo e poi contro un muro di cinta.

Grave il 19enne

I quattro ragazzi viaggiavano insieme su un’Audi A3. Il 19enne è stato portato al Niguarda di Milano in codice rosso. Il giovane è stato ricoverato nel reparto di neuro rianimazione ed è in pericolo di vita.

Anche l’autista dell’Audi è grave. Il 25enne è ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo di Monza. Il ragazzo, dopo essere stato operato per lesioni agli arti e agli organi interni, è fuori pericolo.

Il 29enne e il 21enne sono stati portati all’ospedale di Legnano. Il 29enne è stato operato d’urgenza ed è fuori pericolo.

