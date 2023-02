Violenza sul bus: ragazzina salvata da un carabiniere

Una ragazzina di soli 15 anni è stata vittima di violenza sessuale su un bus: fortunatamente è intervenuto un carabiniere fuori servizio a bordo.

Ragazzina abusata sessualmente su un bus

La vittima è una ragazzina di soli 15 anni, che stava tornando a casa da scuola in bus come in qualsiasi altro giorno. Questa volta però, ha rischiato di traformarsi in un incubo a causa dell’uomo di 33 anni che le si è seduto di fianco, sulla linea extraurbana 356 che collega piazza dell’Unità a Bologna con Ferrara.

Lui, di origine bengalese, ha iniziato con molestie insistenti: prima verbalmente, e poi allungando anche le mani.

Per fortuna, su quello stesso autobus viaggiava anche un carabiniere fuori servizio, che è intervenuto prontamente.

L’intervento del carabiniere e l’arresto dell’uomo

Il carabiniere si è subito accorto del disagio della ragazzina, ed è intervenuto. Si è qualificato, chiedendo spiegazioni all’uomo, che inizialmente ha cercato di sminuire l’accaduto. Poi, messo davanti all’evidenza dei fatti, si è scusato per il suo comportamento.

Nonostante il pentimento, è stato arrestato da una pattuglia dei carabinieri di Molinella, intervenuta sul bus dopo la segnalazione del collega fuori servizio: l’accusa è di violenza sessuale aggravata.

Dopo essere stata tranquillizzata, la 15enne ha telefonato alla madre, che l’ha raggiunta e accompagnata a casa.