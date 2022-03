Virginia Raffaele: “Perché ho accettato di partecipare a Lol 2”

Virginia Raffaele ha svelato i motivi per cui ha deciso di prendere parte a Lol 2.

Virginia Raffaele, assente dai programmi tv dal 2018, ha svelato i motivi per cui avrebbe deciso di prendere parte al format di Prime Video Lol 2 – Chi ride è fuori.

“Quando spieghi il format in due parole vuol dire che funziona: chi ride va fuori, finito. Era da tanto tempo che non facevo qualcosa in tv, è un’esperienza vera, di pancia, mi piace anche mostrare una parte umana. Devo dire che non sapevo chi avrei incontrato, poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo. L’avversario più difficile si è rivelato il Mago Forest, mi fa ridere anche se sta fermo”, ha dichiarato l’attrice, che da circa 2 anni è tornata in teatro.

I concorrenti di Lol 2

Insieme a Virginia Raffaele in questa seconda edizione del format sono presenti Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni, Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza. Dopo la messa in onda delle prime quattro puntate dello show, Fedez – conduttore del programma – ha svelato che le “risate” fatte da lui e Frank Matano durante lo show sarebbero state montate in maniera “errata” (e dunque sembrerebbero più esagerate di quello che in realtà sono state).

Gli ottimi riscontri ottenuti dalla messa in onda della prima stagione hanno spinto Prime Video a pensare alla seconda (a cui hanno preso parte alcuni dei volti comici più famosi d’Italia).