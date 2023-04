C’erano stati focolai ma solo di specie anche in Italia fino a pochi mesi fa e adesso per il virus aviario, in Cina muore la prima persona contagiata da una variante di A(H3N8) che ha messo in allarme anche gli Usa per le loro frontiere. A darne menzione all’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata la Commissione nazionale per la salute di Pechino.

Virus aviario, muore la prima persona

I tecnici hanno riscontrato il primo caso di morte di una persona contagiata da una variante di A(H3N8). Si tratta di uno dei virus che innescano l’influenza aviaria e fra i quali il “sorvegliato speciale” è H5N1. La vittima è una donna di 56 anni della provincia meridionale del Guangdong che aveva mostrato i primi sintomi lo scorso 22 febbraio. Dopo il ricovero in ospedale per una grave polmonite era morta il 16 marzo.

La vittima aveva patologie pregresse

Da Pechino fanno sapere che la donna aveva “vari disturbi pregressi e viveva in un ambiente in cui era esposta al contatto con pollame e uccelli selvatici”. A(H3N8) è un tipo di virus affatto sconosciuto: viene rilevato in uccelli selvatici e nel pollame con sintomi blandi ma attacca anche cavalli, cani e foche, più raramente negli esseri umani. Nell’aprile e nel maggio del 2022 in Cina erano stati osservati due casi di contagio tra le persone.