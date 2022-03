Vittorio Feltri e la malattia, parla la figlia Laura Adele: suo padre non perderà mai la grinta.

Qualche giorno fa, dopo l’annuncio di Fedez sulla sua malattia, anche Vittorio Feltri ha fatto una specie di coming out. Il direttore editoriale di Libero ha ammesso di avere un cancro. A distanza di qualche giorno, la figlia Laura Adele ha voluto parlare delle condizioni di salute di suo padre.

Vittorio Feltri: l’annuncio della malattia

“Caro Fedez, non so consolarti, però ti segnalo che del mio tumore me ne sbatto i cogl***i. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino con il cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga“: così Vittorio Feltri ha annunciato la sua malattia. Il direttore editoriale di Libero non aveva mai parlato apertamente delle sue condizioni di salute e ha colto tutti di sorpresa.

A distanza di qualche giorno, la figlia Laura Adele Feltri ha rotto il silenzio.

Parla Laura Adele Feltri

Tramite il suo profilo Facebook, Laura Adele Feltri ha condiviso le parole che suo padre Vittorio ha rivolto a Fedez. A didascalia ha aggiunto:

“Siete in tanti a chiedermi di mio padre. Sta bene… e non perderà la sua grinta! Non riesco a parlarne, non riesco a rispondere a tutti i vostri messaggi. Lo faccio con questo post: ringrazio chi lo ha fatto con un dolce messaggio, un sorriso, un abbraccio”.

La figlia di Vittorio non ha aggiunto molti dettagli sulla malattia del padre, ma quando si parla di cancro serve a ben poco.

Il cancro non fermerà Vittorio Feltri

Feltri ha parlato della sua malattia per la prima volta con un editoriale su Libero. Nessuno si aspettava una simile confessione, anche perché si è sempre mostrato più in forze che mai. Come sottolineato dalla figlia, Vittorio continuerà su questa strada, prendendo a “pugni la sfiga“.