Bronchiolite severa ed immediato volo della speranza per una neonata di 48 giorni da Potenza ad Avellino: i medici si dicono ottimisti

Medicina di emergenza in Campania e volo della speranza per una neonata di 48 giorni trasferita da Potenza ad Avellino.

Da quanto si apprende la piccola aveva bisogno di immediate terapie specialistiche ed un elicottero del 118 l’ha trasportata. La bambina è stata trasferita d’urgenza dall’ospedale di Potenza al “Moscati” di Avellino in quanto necessitante di terapie specialistiche immediate.

Volo della speranza per una neonata

I media locali spiegano che il trasferimento è avvenuto a bordo di un elicottero del 118. Il velivolo era atterrato nel primo pomeriggio nella postazione apposita del Campo Coni.

Subito dopo la bambina è stata trasferita nel reparto di pediatria del nosocomio irpino. Ma di cosa soffre la piccola? Pare che il suo problema sia una particolare forma di bronchiolite.

La bronchiolite severa ed il trasferimento

Si tratta di una patologia delle vie respiratorie che colpisce i più piccoli anche con modalità severe e che negli ultimi mesi starebbe facendo registrare un deciso incremento in quanto a casistica e situazioni urgenti.

La testate del territorio spiegano che i sanitari dell’ospedale di Avellino, dopo le prime cure prestate, si dicono ottimisti sul decorso della piccola paziente che era stata trasportata in quel volo della speranza dalla vicina Basilicata.