Wanda e Zaira Nara accendono il web: la foto esplosiva pubblicata insieme sui social

Un nuovo scatto di Wanda Nara insieme alla bellissima sorella Zaira sta spopolando sui social: la foto bollente delle due showgirl

Se Mauro Icardi è tornata ai suoi impegni in campo, anche la sua compagna di vita Wanda Nara non rimane certo indietro. La bombastica showgirl argentina è infatti sempre la protagonista numero uno dei social, dove mantiene un profilo molto aggiornato con numerosi scatti a dir poco bollenti.

Attivissima soprattutto su Instagram, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha recentemente pubblicato un nuovo post che ha subito fatto il giro del web. I follower di Wanda Nara hanno infatti preso d’assalto il suo profilo, inondandolo di apprezzamenti e commenti molto elettrizzati. Ma come mai tutto questo entusiasmo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Zaira e Wanda Nara infiammano i fan

La moglie nonché procuratrice sportiva di Icardi è apparsa niente meno che in compagnia della bellissima sorella Zaira Nara. Il doppio scatto si è dimostrato assai vincente, stimolando i fan a lasciare like e commenti di grande apprezzamento al post tutto argentino. Con oltre 8 milioni di seguaci su Instagram, Wanda Nara sa del resto perfettamente come stupire i suoi fan. Non da meno è ovviamente anche la sorella Zaira, che vanta anche lei un seguito stratosferico pari a 4,2 milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴢ ᴀ ɪ ʀ ᴀ (@zaira.nara)

Nel 2010 Zaira Nara è stata classificata la 47a donna più sexy al mondo dalla rivista FHM: come darle torto?