Wanda Nara a Ballando con le Stelle: l'annuncio via social

Wanda Nara ha confermato che sarà presente a Ballando con le Stelle 2023 e ha dato il suo annuncio con un video condiviso via social.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle

Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle è finalmente completo e nelle ultime ore Wanda Nara ha confermato che sarà presente come concorrente al programma tv, al via dal 21 ottobre. “Ciao a tutti, ho visto che è uscito il cast completo di “Ballando con le stelle”, ma Milly ti sei dimenticata di me perché quest’anno ci sarò anche io. Ci vediamo prestissimo a Roma, nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo”, ha dichiarato la showgirl e manager di Icardi, che già in passato ha preso parte allo show in qualità di ospite speciale.

Negli ultimi mesi Wanda Nara è stata al centro delle cronache internazionali per via dei suoi problemi di salute e per settimane si è vociferato anche che la showgirl stesse combattendo contro una leucemia. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e i fan dei social sono impazienti di saperne di più in merito alle sue condizioni di salute. La showgirl svelerà ulteriori dettagli ora che è attesa al programma di Milly Carlucci?