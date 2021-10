Wanda Nara da sogno: la rivelazione sugli allenamenti per un lato B d’acciaio

Wanda Nara ha deciso di rivelare nelle sue IG Stories in cosa consiste il suo allenamento per i glutei, per la gioia di tutti i fan

Wanda Nara ha sicuramente dalla sua parte una buona dose di fortunata genetica. Tuttavia la moglie e manager di Mauro Icardi non si adagia sugli allori, nonostante una silhouette da sogno tipica delle sue origini sudamericane. Dopo ben cinque gravidanze, la bellissima mamma di Valentino, Benedicto, Costantino, Francesca e Isabella è nota a tutti per il suo fisico da urlo, che non dimentica mai di migliorare con esercizi fisici mirati.

Wanda Nara: il segreto per glutei perfetti

Mostrandosi spesso durante gli allenamenti sui social, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip si palesa nelle sue sessioni ginniche con completini ricercati e mise che mettono in mostra la sua avvenenza fisica. Con costanza e impegno, Wanda Nara si dà dunque da fare, ma non manca tuttavia di mostrare sempre con evidenza la sua estrema femminilità e la spiccata grinta che la contraddistinguono.

Proprio poche ore fa, a margine dell’ultimo video comparso nelle sue Instagram Stories, la 34enne di Buenos Aires si è dunque mostrata in compagnia della sua personal trainer, mentre nel porticato di casa svolgeva degli esercizi di rassodamento dei glutei con gli elastici.

Con le mani avvinghiate alla ringhiera, la showgirl argentina ha dunque eseguito il cosiddetto calcio d’asino, che permette di tonificare i muscoli coinvolti rendendoli letteralmente d’acciaio. Ecco dunque svelato il segreto del perfetto lato B della modella sudamericana, che non delude mai i suoi fan grazie ai moltissimi contenuti che quotidianamente condivise con loro sui social.