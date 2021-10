Ascolti tv: i risultati del Grande Fratello Vip contro lo speciale elezioni di Porta a Porta

Ecco come è andata la diretta del Gf Vip 6 nella serata di lunedì 4 ottobre 2021 dedicata alle elezioni comunali

Quella di lunedì 4 ottobre 2021 è stata una serata a dir poco particolare per gli ascolti in tv. Lo share ha infatti visto contendersi lo scettro del più seguito tra il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini e i diversi speciali per le elezioni comunali.

Su Rai Uno Bruno Vespa ha condotto una puntata dedicata di “Porta a Porta”. Tuttavia molte altre erano le offerte a disposizione del pubblico. Gli amanti del calcio hanno infatti potuto seguire Quelli che il Lunedì su Rai Due, mentre su Italia 1 è andata in onda la prima puntata di Mystery Land, la “grande favola dell’ignoto” con Aurora Ramazzotti e Alvin.

Grande Fratello Vip batte Porta a Porta

Entrambi gli show hanno tuttavia ottenuto un debutto non proprio caloroso, nonostante la serata si prestasse per avere qualche punto in più di share. Lo palesano del resto chiaramente gli ascolti del Grande Fratello Vip 6, che nell’ultima diretta ha letteralmente fatto incetta di spettatori. Lo share del popolare programma Mediaset si è difatti alzato parecchio rispetto alla media delle precedenti puntate, arrivando a toccare oltre 3 milioni di spettatori, pari al 21.6% di share.

Porta a Porta Speciale Elezioni ha invece visto poco più di 1.400.000 spettatori, pari all’8.5% di share.

Grande successo anche per i programmi pomeridiani di Canale 5, che hanno registrato oltre 2.700.000 spettatori per Uomini e Donne e altri 2.100.000 per Amici di Maria De Filippi.