Wanda Nara e la malattia: "I miei figli chiedono se sto per morire"

Alla vigilia del suo debutto a Ballando con le Stelle, Wanda Nara è tornata a parlare della sua malattia.

Wanda Nara: la malattia

Nei mesi scorsi Wanda Nara è stata al centro dell’attenzione generale a causa di una presunta leucemia che le sarebbe stata diagnosticata mentre si trovava in argentina. Sulla questione nelle scorse ore è tornata a esprimersi la stessa showgirl, che nei prossimi giorni sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. “C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile“, ha spiegato la Nara, che finora non ha mai confermato apertamente se le sia stata effettivamente diagnosticata una leucemia.

La notizia è stata data negli scorsi mesi dal giornalista Jorge Lanata, e a tal proposito la moglie di Icardi ha detto: “Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: “Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice”