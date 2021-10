Wanda Nara e Mauro Icardi in crisi: come ha reagito Maxi Lopez?

Alcuni rumors hanno parlato di una presunta IG Story di Maxi Lopez relativa alla crisi in corso tra Wanda Nara e Mauro Icardi: ecco la verità

La presunta crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi è l’argomento principe del gossip delle ultime ore. A incrementare la suspance è subentrato ora anche l’ex marito di lei, Maxi Lopez, lasciato dalla showgirl argentina proprio per il calciatore più giovane.

Secondo quanto emerso, pare che Icardi abbia tradito la moglie con la splendida modella e attrice Eugenia Suarez, i cui messaggi sono stati trovati da Wanda Nara sul cellulare del marito. Nelle IG Stories dell’ex opinionista del Gf Vip è così comparsa la scritta “Hai rovinato una famiglia per un pu****a”, scatenando in questo modo i rotocalchi di mezzo mondo.

Maxi Lopez interviene sulla vicenda?

In base alle indiscrezioni, la storia tra Mauro ed Eugenia andrebbe avanti addirittura da mesi, rendendo ancor più fumantina la già rocambolesca questione.

Poche ore fa la stessa Wanda ha inoltre condiviso una foto dove si mostrava senza anello al dito, a significare la possibile reale rottura con l’attaccante del Paris Saint Germain. È stato a quel punto che Maxi Lopez avrebbe postato una Storia con la scritta “Chi la fa l’aspetti”, dando inoltre vita a un sondaggio dal titolo: “Il karma esiste?”.

Come riportano molti utenti del web, la notizia sarebbe però un fake, dal momento che l’ex marito di Wanda Nara non avrebbe pubblicato niente del genere.

Restano ad ogni modo ancora tante le domande sulla storia d’amore tra Icardi e Wanda. Non rimane pertanto che attendere ulteriori sviluppi per capire come si evolverà il futuro della popolare quanto chiacchieratissima coppia.