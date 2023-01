Wanda Nara torna insieme a Maxi Lopez? Gli indizi sui social

Secondo un rumor circolato in rete Wanda Nara, reduce dalla separazione da Mauro Icardi, si sarebbe riavvicinata all’ex marito Maxi Lopez.

Wanda Nara e Maxi Lopez: il ritorno di fiamma

Ritorno di fiamma in corso tra Wanda Nara e Maxi Lopez? Il rumor è diventato sempre più insistente e, secondo indiscrezioni, sui social sarebbero presenti indizi inequivocabili di un riavvicinamento tra i due. La storia tra la showgirl e il suo primo marito era finita a causa della relazione tra lei e Mauro Icardi, divenuto in seguito suo secondo marito e padre delle sue due figlie più piccole.

I due si sono separati lo scorso ottobre.

Questi giorni Maxi Lopez è volato in Argentina per far visita ai figli e si è mostrato in compagnia di Wanda Nara nelle sue stories via social. In una delle stories lo si sente dire “scema” con tono affettuoso all’ex moglie, con cui sembra che i rapporti sarebbero amichevoli.

La relazione tra i due è finita in maniera burrascosa e più volte Maxi Lopez si è scagliato contro Wanda Nara via social.

Il calciatore non sembrava aver perdonato all’ex moglie il suo tradimento con Mauro Icardi e in tanti si chiedono se, ora che i due si sono separati, possa esserci davvero un riavvicinamento tra loro.

Wanda Nara al momento si professa single e, dopo l’addio a Mauro Icardi, ha rivelato ai fan di volersi solo divertire per un po’. La showgirl riuscirà a trovare di nuovo l’amore?