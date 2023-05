Amici, Wax: ecco cosa Maria De Filippi ha fatto per lui

Dopo la fine di Amici, Wax ha voluto svelare cosa Maria De Filippi ha fatto per lui. La conduttrice l’ha aiutato molto, cercando di comprenderlo come mai nessuno aveva fatto prima.

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Wax ha parlato della bellissima avventura ad Amici. Il cantante è arrivato terzo e ha ammesso che durante il percorso nel talent di Canale 5 ha vissuto diversi alti e bassi. Ad averlo aiutato tantissimo è stata la conduttrice Maria De Filippi. Ha raccontato:

In merito al percorso ad Amici, Wax ha dichiarato:

“Sono stati mesi lunghi e complicati pieni di cose belle da fare ma anche di mancanze, la mia famiglia in particolare, ho pianto tanto quando li ho riabbracciati. Vivere così oggi, in modo normale, è molto strano ma è anche interessante. Sono entrato in un momento in cui l’emergenza Covid era ancora abbastanza alta e sono uscito in una situazione completamente diversa. Amici mi ha mostrato dei colori in una situazione nella quale vedevo solo quelli tipici del buio. Ho cantato, mi sono esibito, ma in realtà mi sono più che altro conosciuto a fondo. Ora vedo un arcobaleno intero ma soprattutto, una luce in fondo a quel buio“.