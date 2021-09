Web Summit 2021, l’evento dedicato alla tecnologia torna a Lisbona a Novembre

La nuova edizione del Web Summit avrà luogo all'Altice Arena di Lisbona dall'1 al 4 novembre 2021: attesi oltre 250 speaker da tutto il mondo.

Si terrà dall’1 al 4 novembre l’edizione 2021 del Web Summit, uno dei più importanti eventi annuali europei dedicati alla tecnologia e all’innovazione digitale: l’appuntamento, che l’anno scorso si è tenuto online a causa delle restrizioni anti Covid, è fissato all’Altice Arena di Lisbona. “Non potremmo essere più entusiasti di tornare a vedere le persone che si incontrano di nuovo in sicurezza e rivivere la magia delle interazioni faccia a faccia sarà incredibile“, ha annunciato il co-fondatore e CEO dell’iniziativa Paddy Cosgrave.

Web Summit 2021

Organizzato da un’azienda irlandese che gestisce anche altri eventi in tutto il mondo (come il Collision a Toronto e il RISE a Hong Kong), l’evento viene definito da più parti come la più importante conferenza tecnologica del mondo, il summit dove nascerà il futuro e una grande conclave di sommi sacerdoti dell’industria tecnologica.

In un momento di grande incertezza per molti settori causato dalla crisi pandemica e non solo, il Web Summit riunisce fondatori e amministratori delegati di aziende tecnologiche, startup in rapida crescita, responsabili politici e capi di stato per porre una semplice domanda: “Dove andiamo dopo?“.

Web Summit 2021: attività e relatori

La quattro giorni sarà l’occasione, oltre che per attività di networking in cui persone e aziende protagoniste dell’industria tecnologica globale potranno incontrarsi, per partecipare a conferenze, laboratori e workshop. Saranno diversi gli argomenti trattati, dalla tecnologia avanzata alla scienza dei dati, dal design alla sostenibilità ambientale.

I contenuti educativi, le masterclass informative e le tavole rotonde innovative, i cui dettagli verranno resi noti a ridosso dell’evento, consentiranno ai partecipanti di appendere preziose competenze da spendere nei propri campi.

Sono centinaia gli speaker che interverranno al Web Summit. Per il momento sono stati annunciati i primi 250 tra i quali spiccano figure del calibro di Brad Smith (Presidente di Microsoft), Werner Vogels (CTO di Amazon), Stephen Kaufer (CEO di Tripadvisor) e Roula Khalaf (Capo redattore del Financial Times).

Web Summit 2021: le startup

Ampio spazio dell’evento sarà dedicato alle startup. Il programma di avvio Web Summit – ALPHA – ha infatti lo scopo di mettere in mostra le imprese emergenti che rivoluzionano i loro settori e presentarle ai principali investitori, aziende e media di tutto il mondo.

Le realtà potranno presentare la propria candiatura e, se scelte, riceveranno tre biglietti per il Web Summit al prezzo di 995 euro con cui potranno accedere agli incontri e potranno candidarsi per la competizione tra imprese emergenti, le masterclass, le attività di coaching e molto altro.