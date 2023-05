WhatsApp. Modificare i messaggi dopo averli inviati: da ora si può. Dopo diverse anticipazioni riguardo la funzione che il servizio di messaggistica aveva in programma di lanciare, arriva finalmente la notizia ufficiale da Mark Zuckerberg.

I dettagli della funzione modifica

Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il CEO di Meta ha scritto: «Ora puoi modificare i tuoi messaggi WhatsApp fino a 15 minuti dopo che sono stati inviati!», aggiungendo quale dovrebbe essere l’uso principale della nuova funzione: correggere gli errori di battitura. Come si legge anche nelle parole di Zuckerber, il primo limite che verrà inserito nella funzione modifica è quello del tempo: le modifiche potranno essere fatte entro quindici minuti dall’invio del messaggio. Tra gli altri elementi che possiamo ricostruire partendo dalle anticipazioni dei siti specializzati dei giorni passati, c’è quello per cui i messaggi modificati non saranno uguali agli altri, avranno bensì un simbolo per far capire che il messaggio ha subìto una correzione.

A tutela del contenuto

E c’è di più. Essendo possibile utilizzare WhatsApp su diversi dispositivi, secondo il blog specializzato WeBetaInfo dovrebbe essere possibile modificare il messaggio soltanto dal dispositivo da cui è stato inviato: questo per far sì che il contenuto originale della conversazione venga quanto più possibile tutelato, senza permettere che modifiche successive cambino (o addirittura rovescino) il senso della conversazione data dallo scambio di messaggi tra due o più utenti.