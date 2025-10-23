WhatsApp e Telegram Bloccati in Russia: Scopri il Motivo e le Ultime Novità

WhatsApp e Telegram Bloccati in Russia: Scopri il Motivo e le Ultime Novità

Esplora le recenti restrizioni su WhatsApp e Telegram in Russia e analizza le loro conseguenze.

Negli ultimi giorni, si è registrata una crescente preoccupazione in Russia riguardo alle restrizioni imposte sui servizi di messaggistica più utilizzati, WhatsApp e Telegram. Secondo il progetto di monitoraggio indipendente Na Svyazi, circa il 40% delle regioni russe ha già subito limitazioni significative. Le segnalazioni da parte degli utenti mettono in evidenza un incremento di problemi di connettività, che coinvolgono non solo le chiamate, ma anche l’invio di messaggi.

Il contesto delle restrizioni

Le difficoltà nell’utilizzo di WhatsApp e Telegram si sono manifestate in modo evidente a partire da lunedì, interessando in particolare le regioni meridionali della Russia. Tuttavia, il fenomeno si è rapidamente esteso, coinvolgendo anche aree come Vologda, Kirov e Chelyabinsk, sebbene in misura contenuta. Un secondo intervento ha avuto luogo lo stesso giorno, colpendo regioni come Bashkortostan e Irkutsk, mentre un terzo pacchetto di restrizioni ha interessato anche 21 altre regioni, tra cui le grandi città come Mosca e San Pietroburgo.

Accuse e giustificazioni ufficiali

Il Roskomnadzor, agenzia statale per le comunicazioni, ha giustificato queste azioni facendo riferimento a attività criminali che avrebbero sfruttato le piattaforme per frodi e attività di estorsione. L’ente ha inoltre accusato WhatsApp e Telegram di non collaborare con le autorità russe nella lotta contro tali crimini, sollevando preoccupazioni riguardo alla sicurezza nazionale.

Impatto sugli utenti e sull’accesso ai servizi

Le restrizioni hanno già manifestato un impatto tangibile sugli utenti, che si trovano impossibilitati a utilizzare le funzionalità di base delle applicazioni. Mikhail Klimarev, presidente della Internet Protection Society, ha dichiarato che WhatsApp risulta di fatto bloccato in alcune aree della Russia, mentre il resto del mondo non accusa problemi simili. Secondo Klimarev, le dichiarazioni di Roskomnadzor lasciano presagire un blocco completo delle due piattaforme, simile a quanto avvenuto con YouTube, che ha subito restrizioni nel 2024.

Il precedente di YouTube

Le restrizioni su YouTube hanno avuto inizio a metà del 2024, culminando in un blocco totale a fine anno. In quella fase, l’accesso alla piattaforma è stato consentito esclusivamente tramite VPN. Questa situazione ha determinato un incremento nell’utilizzo delle reti private virtuali da parte degli utenti russi, alla ricerca di modalità alternative per accedere a informazioni e servizi precedentemente bloccati. Un rischio simile potrebbe verificarsi con WhatsApp e Telegram, sollevando preoccupazioni riguardo alla libertà di espressione nel paese.

Situazione attuale in Russia e impatti sui servizi di comunicazione

La situazione attuale in Russia evidenzia le sfide che gli utenti affrontano in un contesto di crescente controllo governativo sui servizi di comunicazione. I tentativi di limitare l’accesso a WhatsApp e Telegram sollevano interrogativi sulla libertà di espressione e sulla sicurezza online. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, è fondamentale monitorare l’evoluzione delle restrizioni e le eventuali risposte delle aziende coinvolte. Gli utenti potrebbero dover cercare soluzioni alternative per mantenere i contatti e comunicare liberamente.

Importanza del sostegno alle voci indipendenti

In un momento in cui l’informazione è più importante che mai, è essenziale sostenere le voci indipendenti e le iniziative giornalistiche che si oppongono a queste restrizioni. La lotta per un’informazione libera è cruciale in un contesto di repressione e censura.