William e Kate, la collana di diamanti come regalo per i 10 anni di matrimonio

Per celebrare i 10 anni di matrimonio il Principe William ha regalato a Kate Middleton una collana d'oro e diamanti del valore di 9000 sterline.

Sono già passati ben 10 anni da quando il Principe William e Kate Middleton si sono uniti in matrimonio. Il loro fu un matrimonio da favola che venne trasmesso in tutto il mondo permettendo così a chiunque di sognare la loro storia.

Proprio per festeggiare questa speciale occasione il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno condiviso su instagram una loro foto ufficiale, eppure certamente i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare il gioiello splendente al collo di Kate ovvero un pendente a forma di margherita che ben risalta sull’abito azzurro dalla trama fiorata. Stando a quanto sostiene la stampa locale, il gioiello è un dono del Principe William per l’anniversario dei 10 anni di matrimonio.

William Kate collana diamanti – il valore del gioiello

Il gioiello indossato al collo di Kate durante il ritratto ufficiale della coppia in occasione del decimo anniversario di matrimonio è una collana nella sua forma molto semplice e essenziale. Il protagonista della collana è infatti il pendente a forma di margherita con petali d’oro e tempestato di diamanti, la catena è molto sottile e dalla foto risalta appena.

A dispetto delle due forme essenziali è il valore catturare ulteriormente. La collana ha un valore di 9000 sterline, mentre il brand che ha firmato il gioiello Asprey London, un brand che sarebbe molto amato dalla Duchessa di Cambridge.

William Kate collana diamanti – chi è il fotografo del ritratto

Ma chi è il fotografo del ritratto di coppia del Duca e della Duchessa di Cambridge? L’autore dello scatto è Chris Floyd un fotografo, che si era recato a Cambridge nell’Inghilterra orientale per la prima volta e che per un’incredibile coincidenza in quello stesso giorno gli era stato chiesto di fotografare la coppia per la prima volta per celebrare il loro anniversario.

Su Instagram commentando questa esperienza Chris Floyd ha scritto: “è stato elettrizzante passare del tempo con loro a Kensington Palace specialmente con la Duchessa che è una fotografa piuttosto appassionata”, le parole del fotografo che ha colto l’occasione per augurare alla cippia un “felice anniversario”.

William Kate collana diamanti – il video con i tre figli

Sui social il Principe William e Kate Middleton hanno condiviso un loro video con i tre figli al seguito ovvero George, Charlotte e il piccolo Louis. I momenti immortalati della famiglia sono spontanei con i bambini intenti a rincorrersi e a giocare insieme. Come post un messaggio di ringraziamento dalla coppia reale: “Grazie a tutti per i gentili messaggi che ci avete mandato durante il nostro anniversario di matrimonio. Siamo enormemente grati per i 10 anni di supporto che abbiamo ricevuto nelle nostre vite come famiglia”.