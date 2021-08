William Petersen, malore sul set dei nuovi episodi di CSI: trasportato d’urgenza in ospedale

Wulliam Petersen ha accusato un malore mentre stava registrando le nuove puntate di "CSI: Scene del crimine" ed è stato ricoverato in ospedale.

Malore sul set per William Petersen, attore americano protagonista di CSI: Scene del crimine che si è sentito male durante le riprese dei nuovi episodi dello spin-off della serie poliziesca. L’uomo ha chiesto al regista di poter interrompere la scena perché non si sentiva bene ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

Secondo quanto appreso le sue condizioni sarebbero stabili e non desterebbero preoccupazione.

William Petersen: malore sul set

I fatti si sono verificati venerdì 20 agosto mentre era in corso la registrazione delle nuove puntate di CSI: Vegas che saranno disponibili dal 6 ottobre. Dopo la sua richiesta, gli è stata subito concessa una pausa per riprendere fiato ma, vedendolo in difficoltà, i presenti hanno ritenuto opportuno chiamare un’ambulanza. Gli operatori sanitari sono giunti sul posto e, valutato le sue condizioni, lo hanno accompagnato in una struttura ospedaliera.

William Petersen, malore sul set: “Esausto per le lunghe ore di lavoro”

Uno dei suoi agenti ha spiegato che l’attore di 68 anni è stato trasferito come misura precauzionale poiché era esausto a causa delle lunghe ore di lavoro sul set nelle ultime 12 settimane. Anche lo stesso ufficio stampa di Peterson ha confermato che “il malore è stato causato dalla stanchezza dovuta ad una tabella di marcia, per quanto riguarda le riprese, lunga e impegnativa“.

L’uomo è comunque già stato dimesso dall’ospedale e si sta riprendendo.

William Petersen, malore sul set: il suo ruolo

Petersen interpreta il ruolo di Gil Grissom in CSI: Vegas di cui è anche produttore esecutivo. Per il suo lavoro in CSI ha anche vinto uno Screen Actors Guild Award, è stato nominato per un Golden Globe e ha ottenuto tre nomination agli Emmy. CSI: Vegas aprirà un nuovo capitolo per il team CSI di Las Vegas, dove tutto ha avuto inizio.

Di fronte ad una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il loro laboratorio, una nuova brillante squadra di investigatori forensi si unirà ai vecchi amici e dovrà escogitare nuove tecniche per portare giustizia in città.