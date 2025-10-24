Ieri sera, giovedì 23 ottobre 2025, è andata in onda la prima puntata dei Live di X-Factor 2025. Vediamo insieme che cosa è successo.

X-Factor 2025: cosa è successo nella prima puntata?

Ieri sera prima puntata dei Live di X-Factor 2025 con, ricordiamo, la giuria composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia.

Nella prima manche abbiamo visto la performance di eroCaddeo che ha portato sul palco un brano dell’indimenticabile Lucio Battisti, seguito da Rob che ha scelto invece un pezzo della Morissette. Le altre esibizioni hanno visto Tellynonpiangere con un brano di Coez, Viscardi con un medley di Pino Daniele e Amanda con una canzone Miley Cyrus. A rischio eliminazione ci è finita proprio quest’ultima, Amanda. Via poi alla seconda manche, dove abbiamo visto sul palco Delia seguita da Michelle con un pezzo di Bersani, poi i Copper Jitters con “Tutti Frutti”, Tomasi con un pezzo di Blanco, Mayu con un brano di Calcutta e infine PierC con un pezzo di Elton John. In questo caso a rischio eliminazione ci sono finiti i Copper Jitters.

X-Factor 2025: chi è stato eliminato?

Il talent show canoro X-Factor ha già riservato emozioni e sorprese nel corso del primo Live, andato in scena ieri sera. Ma, chi è stato eliminato? I due a rischio erano Amanda e i Copper Jitters. A essere eliminati proprio i Copper Jitters, che hanno ottenuto solamente il voto da parte di Achille Lauro, gli altri tre giudici hanno infatti votato per la cantante. Ecco le parole di Paola Iezzi sulla sua scelta: “io amo il rock’n’roll e le band. Ma detto questo quando hanno suonato non mi hanno sorpreso come avrei voluto, c’è stato qualcosa che non ha funzionato e un’energia che non mi è arrivata. Avete suonato piuttosto bene ma c’è qualcosa che non mi è arrivato. Per forza di cose mi tocca eliminare voi.”