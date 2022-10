Il coronavirus si "regionalizza" nelle aree del mondo e crea forme "locali": XBB, la nuova sottovariante Covid da tener d'occhio con molta attenzione

Si chiama XBB ed è la nuova sottovavariante Covid da tener d’occhio con molta attenzione ma in prospettiva: dopo “Cerbero” viene studiata in questi giorni anche “Grifone”, questo il nome non scientifico dato alla nuova submutazione, che ha attecchito a Singapore.

Allo stato attuale, come spiegano molti media del Regno Unito, le varianti che compongono l’onda crescente sono molto diversificate a seconda della parte del mondo dove attecchiscono. In Inghilterra ad esempio lo spawn di Omicron BA.5.2 è la variante più diffusa.

Il Covid si diversifica a seconda delle aree

E negli Usa? Beh, lì a dominare è la BA.5 Omicron, un tempo dominante a livello globale. Ma questa variante è in regressione e sta avanzando BA.4.6, soprannominata sui social, “Aeterna” a sua volta tallonata da BQ.1 e BQ.1.1.

E XBB? Quella sta facendo capolino (qualcuno dice irruzione) a Singapore: la chiamano “Gryphon” ed è una combinazione di due varianti di Omicron che “possono eludere l’immunità e i trattamenti con anticorpi”. I media spiegano che l’ondata della variante XBB a Singapore “non mostra segni di cedimento e potrebbe superare la sua onda BA.5”.

XBB, la nuova sottovariante Covid

Solo poche ore fa lo studioso californiano Topol aveva messo in guardia sulle prospettive di crescita dei contagi da “Cerbero”.

Intanto gli esperti su Fortune dicono che è “senza precedenti”. La nuova sottovariante del nuovo coronavirus chiamato XBB è stata isolata all’inizio di questa settimana, a Singapore ed i nuovi casi di COVID-19 sono più che raddoppiati in un giorno, da 4.700 di lunedì a 11.700 di martedì, e quasi sicuramente XBB è il motivo. La stessa sottovariante è appena apparsa anche a Hong Kong.