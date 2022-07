Zanzare in giardino: come proteggersi con rimedi naturali

I repellenti naturali, come oli essenziali o erbe aromatiche rappresentano una delle possibili soluzioni per scacciare definitivamente le zanzare.

In estate, durante le serate e le giornate che si passano con gli amici, magari sorseggiando una bevanda o consumando un pasto in giardino, succede di essere importunati dalle zanzare che impediscono di trascorrere momenti tranquilli. Qui i rimedi migliori per allontanarle immediatamente dalla propria zona verde.

Zanzare in giardino

Sono tra gli insetti maggiormente comuni e fastidiosi che si possano trovare e avere in giardino. Oltre alla classica zanzara presente ormai ogni estate, vi sono anche altre specie che giungono nei pressi dell’abitazione, come la zanzara tigre. Negli ultimi anni, forse anche per il clima, si sono giunte altre specie come la tropicale oppure la coreana.

Sono insetti che tendono a diffondersi rapidamente, perché non appena riescono a trovare un ambiente, come appunto il giardino di casa, in cui si trovano a loro agio, si riproducono in poco tempo e, quindi, si ha un aumento di questa specie in maniera esponenziale proprio nei dintorni del giardino a causa dei fiori o di altre cose di cui sono ghiotte.

Il ciclo di vita delle zanzare è molto breve, ma in quel poco tempo riescono comunque a deporre centinaia di uova ogni volta. Una delle cause per cui questi insetti giungono nel giardino è dovuto anche all’incuria, ai sacchi di immondizia o a dei prodotti o anche alimenti che si lasciano in giro per il cortile che immediatamente attraggono questi insetti.

I bidoni di acqua piovana, ma anche i sottovasi o una piscina abbandonata nei dintorni dell’abitazione sono le possibile cause per cui giungono nel giardino di casa. Gli accumuli di acqua nei sottovasi o qualsiasi altra fonte idrica sono un richiamo per questi insetti dal momento che proprio qui spesso depositano le uova.

Zanzare in giardino: i rimedi naturali

Ci sono alcune regole e consigli utili che possono aiutare a prevenire la presenza delle zanzare nel giardino. Sono regole che è necessario mettere in atto per evitarle di trovarle nei confronti della propria casa. Dal momento che le fonti stagnanti come i sottovasi sono il motivo per cui si aggirano nel giardino, sarebbe meglio eliminarle in modo che possano stare alla larga.

I prati con erba alta, così come le siepi che sono fonte di umidità dove potersi nascondere sono luoghi particolarmente amati e prediletti da questi insetti come ambiente per riprodursi. Per questa ragione, potare le siepi e tagliare l’erba è un metodo per allontanarle ed evitare che giungano in questi luoghi a deporre le uova.

Si consiglia poi di agire in modo tempestivo e in anticipo, magari intorno ai primi giorni di giugno man mano che le temperature si alzano. In questo modo si evita che il giardino di casa sia il luogo ospitale alla loro vita e, di conseguenza, alla loro riproduzione. Ci sono poi odori particolarmente sgraditi a questi insetti come le erbe aromatiche alla melissa o al timo di cui si consiglia di posizionare alcune piantine nel giardino o nei balconi di casa.

L’olio vegetale al sesamo oppure alla menta, insieme ad altri repellenti naturali, come i diffusori a ultrasuoni di Ecopest Home sono la soluzione ideale per allontanare le zanzare dal giardino di casa e trascorrere le serate in tranquillità senza questo ronzio.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.