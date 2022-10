Zapata bloccato in banca dalla sicurezza: “Dove crede di andare? Questo non è un posto per lei”

Il bomber colombiano Duvan Zapata è stato bloccato all’ingresso della sua banca dagli addetti della sicurezza che non lo hanno riconosciuto.

L’attaccante colombiano Duvan Zapata è stato bloccato in banca dagli addetti alla sicurezza che hanno sospettato di lui, intimandogli di allontanarsi.

Zapata bloccato in banca dalla sicurezza: la vicenda

Duvan Zapata, assente dalla scena calcistica da tempo a causa di un infortunio, è stato protagonista di una singolare disavventura.

Il centravanti colombiano dell’Atalanta classe ‘91, ex giocatore di club come il Napoli, l’Udinese o il Sampdoria, è stato fermato dalla vigilanza di una banca a Bergamo.

L’attaccante, che vive in Italia dal 2013, si era recato all’istituto di credito dopo aver fissato un appuntamento presso la private banking che si occupa di gestire i suoi affari finanziari. Secondo quanto riferito dal Corriere di Bergamo, Zapata aveva raggiunto piazza Matteotti, luogo in cui si trova la sede della Fideuram, quando è stato bloccato dalla vigilanza all’ingresso della banca.

Gli addetti alla sicurezza, infatti, non hanno riconosciuto il calciatore colombiano, vestito con una tuta e una felpa con cappuccio.

La vigilanza: “Dove crede di andare? Questo non è un posto per lei”

Quando gli uomini della sicurezza hanno chiesto al bomber colombiano dove pensasse di andare e gli hanno intimato di andare da un’altra parte perché “questo non è un posto per lei”, il centravanti ha tentato di spiegare: “Sono Zapata, sono Zapata, fatemi entrare”.

Dopo alcuni minuti di concitazione, tutto si è risolto per il meglio e l’attaccante colombiano è riuscito a entrare in banca. Sulla questione, tuttavia, è intervenuto il responsabile della filiale Fideuram di piazza Matteotti, Marco Beri, che ha spiegato: “Zapata è un nostro cliente ma banca e security sono due cose diverse. Quest’ultima garantisce un servizio di vigilanza in pianta stabile, sia mattina che pomeriggio, in un interspazio tra l’ingresso e la strada. Quanto alla nostra operatività, generalmente, ogni cliente ha un suo personale consulente finanziario con cui si interfaccia previo appuntamento”.