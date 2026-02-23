Zelensky chiede più armi e rifiuta concessioni territoriali mentre gli attacchi continuano

Allarme di Volodymyr Zelensky alla vigilia del quarto anniversario

Alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilanciato un tono di allerta internazionale. Nel colloquio con la BBC ha affermato che l’aggressione di Mosca potrebbe avere conseguenze oltre i confini europei. Ha inoltre chiesto un aumento immediato delle forniture militari dall’Occidente.

Le dichiarazioni del presidente giungono mentre gli attacchi continuano a colpire obiettivi civili e infrastrutture energetiche. Raid notturni hanno interessato la regione di Kiev e la città di Leopoli, provocando vittime e numerosi feriti. Sullo sfondo, la diplomazia europea lavora a nuove sanzioni contro Mosca, ma il percorso politico incontra resistenze interne.

Un allarme che parla di portata globale

Il presidente ucraino ha avvertito che, nella sua valutazione, Putin ha già scatenato una terza guerra mondiale.

Con quella definizione non intende una dichiarazione formale. Intende invece il rischio che la strategia russa provochi un mutamento sistemico delle relazioni internazionali e delle scelte di vita dei popoli.

Ha sottolineato che la posta in gioco non è soltanto territoriale. Secondo lui, chiedere territori del Donetsk equivarrebbe ad abbandonare principi fondamentali che tengono insieme la società ucraina.

La dichiarazione rafforza la richiesta di sostegno internazionale e potrebbe influenzare il dibattito sulle sanzioni e sugli aiuti alle istituzioni di Kiev.

Implicazioni strategiche

Secondo Volodymyr Zelensky, fermare l'espansione russa oggi equivale a una vittoria per la comunità internazionale. Il presidente ucraino ha avvertito che, nella sua valutazione, Vladimir Putin non si fermerebbe all'Ucraina. Ha inoltre escluso compromessi che possano normalizzare l'annessione di parti del territorio ucraino. Tali accordi, ha sottolineato, sarebbero non solo ingiusti ma potenzialmente destabilizzanti per anni.

Richieste di armamenti e limiti operativi

Al centro dell’intervista è la richiesta di armi e sistemi difensivi avanzati. Zelensky ha chiesto in modo esplicito all’Occidente una maggiore fornitura di equipaggiamenti. In particolare ha citato la domanda per 25 sistemi Patriot agli Stati Uniti. Ha inoltre segnalato ostacoli normativi: alcuni paesi non rilasciano le licenze necessarie per produrre localmente parti di sistemi difensivi o munizionamento. Secondo il presidente, queste restrizioni riducono la capacità di risposta e prolungano la dipendenza dalle consegne esterne.

La difesa aerea come nodo cruciale

Secondo il presidente, la difesa aerea resta il problema più urgente per contrastare gli attacchi. Gli assalti comprendono droni d’attacco e missili balistici che danneggiano infrastrutture energetiche e provocano vittime civili. Migliorare la protezione dello spazio aereo ucraino è, secondo Kiev, condizione necessaria per limitare l’impatto degli attacchi e creare le condizioni per eventuali negoziati.

Situazione sul terreno e sforzi diplomatici

La notte tra sabato e domenica è stata caratterizzata da un massiccio bombardamento con centinaia di droni e decine di missili. Nella regione di Kiev si è registrato almeno un morto, 17 feriti e danni ingenti alle reti energetiche. A Leopoli una agente di polizia è stata uccisa e 25 persone sono rimaste ferite. Nonostante la durata pluriennale delle ostilità, proseguono i tentativi diplomatici per riaprire un canale di dialogo tra le parti.

Tensioni europee sulle sanzioni

A livello europeo, l’approvazione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca è ostacolata dall’Ungheria. Budapest ha minacciato il veto sostenendo che alcune forniture energetiche di transito debbano essere ripristinate prima di misure economiche rilevanti. La contrapposizione mette in evidenza le difficoltà nel garantire un fronte unico all’interno della UE sulla strategia di pressione verso Mosca.

Scenari futuri e appelli internazionali

Lo scambio recente di prigionieri — 157 per parte — non ha risolto i nodi sul Donbass e sulle garanzie di sicurezza richieste da Kiev. L’inviato speciale statunitense ha auspicato che un nuovo round di colloqui si svolga nelle settimane successive. Il Pontefice ha lanciato un appello affinché «la pace per l’Ucraina» non venga rimandata.

Dopo l’appello del Pontefice per «la pace per l’Ucraina», il presidente Zelensky non ha escluso la possibilità di una futura ricandidatura, ma ha chiarito che la priorità immediata è la difesa del paese e il ripristino dei confini riconosciuti nel 1991. Per il leader ucraino tornare a quei limiti non è solo una questione territoriale: è, nelle sue parole, una questione di giustizia e di sovranità nazionale.

La reazione della comunità internazionale alle richieste di supporto militare e alle pressioni diplomatiche influenzerà in misura determinante l’evoluzione del conflitto nei prossimi mesi. L’esito di tali risposte stabilirà se le tensioni potranno essere contenute o se rischieranno di tradursi in una escalation più ampia.