Dalla perdita del gusto e dell’olfatto alla nebbia cognitiva, i sintomi del Covid sono stati molteplici. La notizia diffusa da alcuni medici di Boston, tuttavia, ha lasciato interdetta la comunità medica.

15enne ha una paralisi alle corde vocali dopo il Covid

Una ragazza di 15 anni ha accusato una paralisi alle corde vocali, che l’ha resa muta. L’adolescente, che non presentava altri sintomi o patologie pregresse, si è presentata al pronto soccorso del Massachusetts General Hospital con difficoltà a respirare e a parlare, due settimane dopo aver contratto il virus. La disfunzione dei nervi in seguito a un’infezione virale è una causa nota di paralisi delle corde vocali. Sebbene ci siano stati diversi casi di paralisi di una o entrambe le corde vocali in pazienti adulti, come complicazione del Covid, questa è la prima segnalazione del problema in un bambino.

La scoperta

I medici le hanno esaminato la gola con un endoscopio e hanno rilevato una paralisi bilaterale di entrambe le corde vocali. La giovane è stata sottoposta a una serie di esami, tra cui esami del sangue, analisi del liquido della colonna vertebrale e test psichiatrici, ma tutto sembrava riportare alla recente infezione da Covid. In un primo momento si è tentato con una terapia logopedica, per poi passare ad una tracheostomia, un intervento chirurgico per creare un’apertura nella trachea e alleviare i problemi di respirazione. La 15enne ha convissuto con il tubo per oltre un anno, ma è riuscita a rimuoverlo poco prima di diplomarsi.

Il primo caso al mondo

Gli esperti hanno suggerito che la paralisi delle corde vocali dopo un’infezione da Covid potesse essere dovuta a un’infiammazione legata a una risposta immunitaria o al modo in cui il virus colpisce i nervi della gola. Si tratta, tuttavia, di un evento tanto raro quanto insolito in pazienti giovani e in salute. Il caso è stato pubblicato sulla rivista Pediatrics.